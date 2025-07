Violência doméstica

Homem é preso por ameaçar e manter mulher em cárcere privado em Iúna

Crime ocorreu na sexta-feira (4), no bairro Quilombo. Suspeito de 32 anos, foi autuado por crimes na forma da Lei Maria da Penha e por posse ilegal de arma de fogo e munições

Publicado em 6 de julho de 2025 às 17:43

Arma do suspeito foi apreendida Crédito: Polícia Militar

Um homem de 32 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na noite de sexta-feira (4) suspeito de agredir a companheira de 31 anos com ameaças, xingamentos e por mantê-la em cárcere privado sob a mira de uma arma, no bairro Quilombo, em Iúna, na região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo. Ciúmes teria motivado o ataque do suspeito, segundo informou a esposa à polícia. >

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao local, foi constatado que uma mulher de 31 anos estava sendo mantida em casa sob ameaça pelo companheiro, que estava armado. Conforme a polícia, a mulher conseguiu sair do imóvel no momento em que a Força Tática entrou na residência. No entanto, o suspeito se trancou em um dos cômodos, alegou estar armado, exigindo a presença de sua advogada. Após algumas horas de negociação, com o apoio da advogada, o homem se entregou e foi detido. >

Ainda de acordo com a PM, em conversa com a vítima, ela afirmou que a briga começou por ciúmes por causa de uma postagem que ela fez nas redes sociais. De acordo com os relatos da vítima, o homem chegou em casa armado e proferindo ameaças e xingamentos contra a mulher.>

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 32 anos, conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, foi autuado em flagrante por injúria, ameaça qualificada, privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado e vias de fato, na forma da Lei Maria da Penha, além de posse ilegal de arma de fogo e munições. Ele foi encaminhado para o presídio. >

