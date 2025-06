Crime

Homem é preso pela PF ao receber R$ 4 mil em notas falsas no Sul do ES

Prisão ocorreu em Apiacá; cédulas falsificadas foram enviadas de Barueri, no Estado de São Paulo, e Planaltina, em Goiás, para destinatários no Espírito Santo

Publicado em 13 de junho de 2025 às 09:23

Homem é preso pela Polícia Federal ao receber R$ 4 mil em notas falsas Crédito: Polícia Civil

A Polícia Federal prendeu, na manhã de terça-feira (11), um homem em Apiacá, no Sul do Espírito Santo, no momento em que ele estava recebendo uma encomenda de R$ 4 mil em notas falsificadas pelos Correios. O flagrante ocorreu na ocasião da entrega da encomenda, onde agentes federais confirmaram a presença de 36 cédulas falsas de R$ 100 e duas de R$ 200. >

A operação faz parte do combate a organizações criminosas especializadas na falsificação de moeda. A investigação teve o apoio dos Correios, que identificou que as notas falsificadas eram enviadas de Barueri, no Estado de São Paulo, e de Planaltina, em Goiás, para destinatários no Espírito Santo. >

O nome do suspeito não foi divulgado. No momento da prisão, além das notas falsas, os policiais apreenderam o celular do homem, que será analisado para aprofundamento das investigações e possível identificação de outros envolvidos.>

O investigado poderá responder pelo crime de moeda falsa, previsto no artigo 289 do Código Penal, com pena de 3 a 12 anos de prisão, além de outras infrações que possam ser descobertas no decorrer do inquérito.>

