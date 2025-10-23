Crime

Homem é preso no ES por incêndios florestais com prejuízo de R$ 40 milhões

Ocorrências, registradas de 2023 a 2025 em cidades do Norte capixaba do Sul da Bahia, interditaram por várias horas as BRs 101 e 418 e causaram danos ambientais

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 10:38 - Atualizado há 5 minutos

Chamas atingiram plantações e pilhas de eucalipto nas cidades do Norte do ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 54 anos, identificado como Everaldo Rocha, foi preso em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (21), suspeito de provocar incêndios florestais de grandes proporções em plantações e pilhas de eucalipto nos últimos dois anos. Segundo a Polícia Civil capixaba, as ocorrências causaram prejuízos estimados em quase R$ 40 milhões, interditaram por várias horas trechos das BRs 101 e 418 e levaram a danos ambientais, como contaminação do solo e do ar.

A prisão ocorreu durante uma operação conjunta das polícias civis do Espírito Santo e da Bahia. O homem foi encontrado enquanto trabalhava como caminhoneiro em uma fábrica de móveis. As investigações apontaram que o indivíduo seria o responsável pelos incêndios florestais em Linhares, Jaguaré e São Mateus, no Norte capixaba, e em Nova Viçosa, no Sul da Bahia, entre os anos de 2023 e 2025.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, Everaldo foi identificado com o auxílio de tecnologias e recursos avançados de monitoramento, e o mandado de prisão foi expedido pela Vara de Jurisdição Plena de Nova Viçosa, na Bahia. Ele foi levado à Delegacia Regional de Linhares, autuado por provocar incêndios e por dano qualificado, e encaminhado ao sistema prisional – onde segue à disposição da Justiça baiana.

A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Everaldo Rocha e deixa este espaço disponível para manifestação.

Correção 23/10/2025 - 11:06hrs A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, conforme divulgação da Polícia Civil, que a prisão havia ocorrido em Linhares. No entanto, a corporação corrigiu a informação e disse que foi em Sooretama. O texto foi corrigido.

