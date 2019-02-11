Home
>
Polícia
>
Homem é preso em MG por exigir fotos íntimas de menina de 11 anos no ES

Homem é preso em MG por exigir fotos íntimas de menina de 11 anos no ES

Lindomar Erivelto Fernandes estava em Minas Gerais, mas ameaçava a menina do Espírito Santo pela internet