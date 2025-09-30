Operação da PF

Homem é preso em Mantenópolis por armazenar pornografia infantil

Material foi encontrado durantes buscas em uma casa no município, nesta terça-feira (30)

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 14:41

Ação da Polícia Federal aconteceu nesta terça-feira (30) Crédito: Polícia Federal

Um homem foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira (30) em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, suspeito de compartilhar e armazenar conteúdo de violência sexual contra crianças e adolescentes pela internet. O nome dele não foi divulgado.

De acordo com a PF, os agentes foram cumprir um mandado de busca e apreensão em uma casa no município. Durante a ação, foram localizados arquivos contendo imagens de pornografia infantil armazenadas em dispositivos do suspeito, por isso, ele foi preso em flagrante.

Os aparelhos eletrônicos foram apreendidos e vão passar por perícia para apurar a possível participação de outros envolvidos.

O investigado poderá responder pelo crime previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre armazenamento de pornografia infantil. A pena pode chegar a quatro anos de prisão e multa.

A Polícia Federal reforça o alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar de perto a rotina digital dos filhos. Conversar sobre os riscos da internet, orientar sobre o uso seguro de redes sociais e estar atento a mudanças de comportamento são medidas essenciais para prevenir abusos e proteger crianças e adolescentes, de acordo com a polícia.

