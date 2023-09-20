Homem é preso de novo 13 dias após deixar cadeia em Presidente Kennedy

Homem é preso com droga após perseguição policial em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Um homem de 35 anos acabou preso na tarde de terça-feira (19) após ser perseguido por guardas municipais e policiais civis no Centro de Presidente Kennedy , no Litoral Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil informou que esta é a segunda prisão do suspeito neste mês. No dia 4, ele foi detido por gastar R$ 17 mil do cartão de crédito de um idoso de 75 anos em um golpe, e acabou liberado para responder pelo crime em liberdade dois dias depois.

De acordo com o delegado Thiago Viana, titular da Delegacia de Presidente Kennedy, a polícia recebeu informações de que o homem – que não teve o nome divulgado – receberia uma porção de drogas e o pegou em flagrante. “Fomos para o local onde ele reside e ao nos ver, ele correu, dispensou a droga, fizemos um cerco e o prendemos”, explicou. O indivíduo foi autuado por tráfico de drogas.

O delegado disse que o homem já é conhecido da polícia por suspeita de outros crimes. Segundo Thiago Viana, no último dia 4, ele foi preso em flagrante por estelionato, tentando usar um cartão de crédito de um idoso em um posto de combustíveis no município. Além disso, o homem teria furtado um carro no último dia 17.

“Desde o dia 21 de agosto ele vinha usando o cartão por aproximação em estabelecimentos locais. Esse idoso perdeu o cartão e ele começou a usar, gastando um total de R$ 17 mil. A vítima só descobriu ao sacar dinheiro e não haver mais saldo. Apesar de preso, foi solto dois dias depois, pois a justiça entendeu que era tecnicamente primário, tinha endereço fixo e emprego”, disse o delegado.