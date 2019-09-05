Material apreendido na operação da Força Tática da PM Crédito: Divulgação/PMES

policiais militares no Morro da Conquista, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (04). Lidervan Neves Amaral, 28 anos, foi preso dentro de um imóvel da região. Um homem foi preso após um tiroteio entre traficantes eno Morro da Conquista, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (04). Lidervan Neves Amaral, 28 anos, foi preso dentro de um imóvel da região.

A PM realizava patrulhamento no bairro quando flagrou quatro bandidos descendo a Ladeira São Lázaro. De acordo com os militares, dois dos criminosos atiraram contra a equipe de policiais. Eles revidaram e o quarteto fugiu.

A patrulha flagrou Lidervan pulando o muro de uma casa e perseguiu o rapaz. No imóvel, foram apreendidos uma pistola, carregador da arma, cocaína, maconha e crack, munição, uma quantia em dinheiro não informada e dois radiocomunicadores.

Your browser does not support the audio element. Homem é preso após tiroteio com a polícia em morro de Vitória

Lidervan foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional, em Vitória. À reportagem da TV Gazeta, ele negou que tenha trocado tiros com a polícia e afirmou que, na hora da abordagem, estava em casa com as duas filhas.

O suspeito preso foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana na manhã desta quinta-feira (05).

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta