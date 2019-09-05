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Morro da Conquista

Homem é preso após tiroteio com a polícia em morro de Vitória

Durante a operação, a Polícia Militar apreendeu arma e drogas dentro de uma casa da região
Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

05 set 2019 às 04:28

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 04:28

Material apreendido na operação da Força Tática da PM Crédito: Divulgação/PMES
Um homem foi preso após um tiroteio entre traficantes e policiais militares no Morro da Conquista, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (04). Lidervan Neves Amaral, 28 anos, foi preso dentro de um imóvel da região.
A PM realizava patrulhamento no bairro quando flagrou quatro bandidos descendo a Ladeira São Lázaro. De acordo com os militares, dois dos criminosos atiraram contra a equipe de policiais. Eles revidaram e o quarteto fugiu.
> Polícia Militar prende sete pessoas no Morro da Conquista, em Vitória
A patrulha flagrou Lidervan pulando o muro de uma casa e perseguiu o rapaz. No imóvel, foram apreendidos uma pistola, carregador da arma, cocaína, maconha e crack, munição, uma quantia em dinheiro não informada e dois radiocomunicadores.
Homem é preso após tiroteio com a polícia em morro de Vitória
Lidervan foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional, em Vitória. À reportagem da TV Gazeta, ele negou que tenha trocado tiros com a polícia e afirmou que, na hora da abordagem, estava em casa com as duas filhas.
> Bandidos invadem casa no bairro Conquista e matam jovem de 20 anos
O suspeito preso foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana na manhã desta quinta-feira (05).
 Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta
 

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