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Crime na Prainha

Homem é preso após tentar atear fogo em padaria em Vila Velha

Suspeito também ameaçou funcionárias do estabelecimento. Antes disso, ele teria quebrado uma vidraça do estabelecimento avaliada em R$ 3 mil

Publicado em 17 de Dezembro de 2023 às 18:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2023 às 18:44
Um homem em situação de rua, de 40 anos, foi preso neste domingo (17), suspeito de tentar atear fogo em uma padaria e ameaçar funcionárias do estabelecimento localizado na Prainha, em Vila Velha. Antes disso, ele teria quebrado uma vidraça avaliada em R$ 3 mil.
Nas imagens captadas por câmeras de videomonitoramento interno, é possível ver que o suspeito chegou na padaria de bicicleta. Depois, ele pega um frasco com álcool que estava sobre o balcão do caixa e começa a jogar o líquido inflamável nos corredores e nos produtos expostos.
Ao ser abordado por funcionárias, ele parece gritar contra uma delas e joga a garrafa de álcool. Ainda de acordo com as trabalhadoras do local, ele só não conseguiu colocar fogo na padaria porque o isqueiro teria falhou. Ninguém se feriu, conforme informações apuradas pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.
O suspeito deixou o local em uma bicicleta, mas foi seguido por moradores do bairro, que conseguiram segurá-lo. A Polícia Militar foi acionada.

Caso anterior

A PMES informou, em nota, que após ser acionada, prosseguiu até o estabelecimento, “onde fez contato com o proprietário que um homem em situação de rua no último dia 14 tinha entrado na loja e quebrado duas cadeiras e uma mesa. Já no dia de hoje (17) teria retornado ao local e quebrado uma vidraça avaliada num de R$ 3 mil em represália ao fato de terem acionado a polícia no último dia 14. No entanto, o suspeito já havia se evadido do local.”
Mais tarde, durante patrulhamento pela região, uma guarnição de deparou com um tumulto próximo a uma padaria, e foi abordada pelo proprietário do estabelecimento que informou que “o mesmo indivíduo tinha entrado com agressividade na padaria, rapidamente jogado álcool nos móveis, sacado um isqueiro dizendo que colocaria fogo no estabelecimento e nos funcionários, que conseguiram reagir antes do suspeito acender o fogo e o detiveram. O homem de 40 anos foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, finaliza a nota da PM.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou, na manhã desta segunda-feira (18), que o suspeito de 40 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio, dano ao patrimônio público e duas vezes por ameaça. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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