Incêndio criminoso destrói motos em parque aquático no Norte do ES

Testemunhas contaram à Polícia Militar que o ex-namorado de uma funcionária teria ido ao local e solicitado que a chamassem, mas a jovem teria se recusado a atendê-lo; a suspeita é de que, revoltado, ele teria queimado os veículos

Um incêndio destruiu motos em um estacionamento utilizado por funcionários de um parque aquático, em Guriri, São Mateus , no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (16). Segundo a Polícia Militar , o incêndio foi classificado como criminoso. Um representante do estabelecimento contou aos policiais que o ex-namorado de uma funcionária teria ido até o local e solicitado que a chamassem, mas a jovem teria se recusado a atender o indivíduo, que não teria gostado da rejeição.

Em seguida, as pessoas ouviram uma explosão e perceberam o fogo no estacionamento. As chamas atingiram cinco motos e uma "carretinha". No vídeo acima, é possível ver que os veículos ficaram completamente destruídos.