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São Mateus

Incêndio criminoso destrói motos em parque aquático no Norte do ES

Testemunhas contaram à Polícia Militar que o ex-namorado de uma funcionária teria ido ao local e solicitado que a chamassem, mas a jovem teria se recusado a atendê-lo; a suspeita é de que, revoltado, ele teria queimado os veículos

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 19:50

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

16 dez 2023 às 19:50
Um incêndio destruiu motos em um estacionamento utilizado por funcionários de um parque aquático, em Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (16). Segundo a Polícia Militar, o incêndio foi classificado como criminoso. Um representante do estabelecimento contou aos policiais que o ex-namorado de uma funcionária teria ido até o local e solicitado que a chamassem, mas a jovem teria se recusado a atender o indivíduo, que não teria gostado da rejeição.
Em seguida, as pessoas ouviram uma explosão e perceberam o fogo no estacionamento. As chamas atingiram cinco motos e uma "carretinha". No vídeo acima, é possível ver que os veículos ficaram completamente destruídos.
Uma testemunha relatou aos policiais que a funcionária se recusou a atender o ex-namorado de 17 anos, pois haviam terminado havia cerca de uma semana. O motivo, segundo ela, eram as agressões que vinha sofrendo e, agora, o rapaz não aceitava o fim do relacionamento.
Outra testemunha contou que viu quando um suspeito fugiu na garupa de em uma moto, em que outro indivíduo já esperava por ele. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A reportagem procurou o parque aquático, mas não obteve retorno. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado, mas não houve necessidade de atuação, pois o fogo foi extinto por populares.

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