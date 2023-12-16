Incêndio criminoso destrói motos em parque aquático no Norte do ES

Um incêndio destruiu motos em um estacionamento utilizado por funcionários de um parque aquático, em Guriri, São Mateus , no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (16). Segundo a Polícia Militar , o incêndio foi classificado como criminoso. Um representante do estabelecimento contou aos policiais que o ex-namorado de uma funcionária teria ido até o local e solicitado que a chamassem, mas a jovem teria se recusado a atender o indivíduo, que não teria gostado da rejeição.

Em seguida, as pessoas ouviram uma explosão e perceberam o fogo no estacionamento. As chamas atingiram cinco motos e uma "carretinha". No vídeo acima, é possível ver que os veículos ficaram completamente destruídos.

Uma testemunha relatou aos policiais que a funcionária se recusou a atender o ex-namorado de 17 anos, pois haviam terminado havia cerca de uma semana. O motivo, segundo ela, eram as agressões que vinha sofrendo e, agora, o rapaz não aceitava o fim do relacionamento.

Outra testemunha contou que viu quando um suspeito fugiu na garupa de em uma moto, em que outro indivíduo já esperava por ele. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.