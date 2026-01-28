Em Santa Maria de Jetibá

Homem é preso após sequestrar e estuprar a ex-mulher no ES

Vítima foi retirada do trabalho pelo criminoso durante a manhã e localizada em Afonso Cláudio após oito horas em poder do suspeito

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 11:42

Arma e munições foram apreendidas em Afonso Cláudio Crédito: Polícia Militar

Uma mulher de 39 anos foi sequestrada, feita refém e abusada sexualmente pelo ex-marido, de 41 anos, em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (27). A vítima permaneceu em poder do suspeito armado por mais de oito horas até ser resgatada pela Polícia Militar em Afonso Cláudio.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi retirada de seu local de trabalho pelo ex-marido, que estava armado e a obrigou a acompanhá-lo na moto. Militares e Polícia Civil foram chamados e iniciaram buscas ao longo do dia entre os municípios de Santa Maria de Jetibá e Afonso Cláudio.

Por volta das 17h30, os policiais localizaram o suspeito e a vítima em uma propriedade rural em Afonso Cláudio. O homem, segundo os militares, tentou fugir arrastando a vítima por um cafezal, mas após negociação e intervenção de familiares, a mulher foi libertada e resgatada em segurança. O homem conseguiu escapar.

A vítima contou que sofria ameaças constantes desde o término do relacionamento, além de violência sexual durante o sequestro. Ela foi levada para o Hospital São Vicente de Paulo, no município, para exames.

Na residência, os militares apreenderam uma pistola calibre .32 com 51 munições, dois carregadores e também a motocicleta utilizada pelo suspeito.

Prisão

Já durante a noite, o suspeito se apresentou, acompanhado de advogados, à sede da Companhia da PM em Afonso Cláudio. Segundo a Polícia Civil, ele foi levado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, sequestro e cárcere privado, estupro, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo, além de descumprimento de medida protetiva, todos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. De lá, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

O nome dele e os bairros onde o caso ocorreu não estão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima.

