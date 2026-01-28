Policial militar é baleado durante abordagem a suspeito em Piúma
Um policial militar foi baleado durante um patrulhamento na Ilha do Gambá, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (27). O caso, segundo a Polícia Militar, aconteceu durante a abordagem a um suspeito que fugiu para dentro de uma área de mata.
A polícia informou que, durante a tentativa de abordagem, o suspeito entrou em luta com o policial e disparou contra ele, atingindo seu dedo indicador. Após o disparo, o homem conseguiu fugir pela vegetação. No local, os agentes localizaram e apreenderam a arma utilizada pelo criminoso, um revólver calibre .38.
O militar ferido foi socorrido inicialmente ao Hospital de Piúma, onde recebeu os primeiros atendimentos, e posteriormente foi transferido para o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, para cuidados especializados. A informação é de que o policial recebeu alta médica. O suspeito não foi mais localizado.