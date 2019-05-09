Homem é preso após operação de combate à pedofilia no ES

Espírito Santo, nesta quarta-feira (8). A ação foi deflagrada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). O suspeito, que é de Marechal Floriano, usava perfis falsos nas redes sociais para se aproximar das vítimas, aliciar e trocar mensagens pornográficas. Um homem de 33 anos foi preso após a Operação de Combate à Pedofilia realizada no, nesta quarta-feira (8). A ação foi deflagrada pelo Ministério Público de(MPSC). O suspeito, que é de, usava perfis falsos nas redes sociais para se aproximar das vítimas, aliciar e trocar mensagens pornográficas.

Na casa do acusado foram apreendidos dois aparelhos telefônicos com material de pornografia infantil e aliciamento de crianças e adolescentes de várias regiões do país, e um HD externo. Já na empresa onde ele trabalha foram apreendidos cinco DVDs com diversas fotos de pornografia infantil, além de vários HD’s e um roteador wirelles utilizado na prática criminosa.

O aparelho celular também foi investigado e foi identificado um perfil falso na rede social Instagram, onde ele mantinha diálogos com suas vítimas, a maioria crianças e adolescentes. O modo de iniciar a conversa com as vítimas era comum: “oi miga, você é prima da Larissa?”.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Marechal Floriano.

APREENSÃO

Colatina foram apreendidos aparelhos eletrônicos e demais provas a serem periciadas em Santa Catarina. Foram apreendidas milhares de imagens. Emforam apreendidos aparelhos eletrônicos e demais provas a serem periciadas em Santa Catarina. Foram apreendidas milhares de imagens.

A OPERAÇÃO

As investigações começaram em setembro de 2018, quando o 14º Batalhão recebeu denúncias de suposto aliciamento e pornografia infantil envolvendo crianças e adolescentes em Jaraguá do Sul pela internet.

Diante das informações, foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Jaraguá do Sul mandados de busca e apreensão para serem cumpridos nas duas cidades capixabas.

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-ES) e do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), a operação envolveu também policiais do 14° Batalhão de Polícia Militar, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Santa Catarina (Gaeco-SC), além da Polícia Militar do Espírito Santo. Além do, doe do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), a operação envolveu também policiais do 14° Batalhão de Polícia Militar, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Santa Catarina (Gaeco-SC), além dado Espírito Santo.