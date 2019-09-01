Home
>
Polícia
>
Homem é preso após matar a mulher a facadas pelo marido em Jaguaré

Homem é preso após matar a mulher a facadas pelo marido em Jaguaré

Segundo a PM, a vítima havia sido ameaçada pelo suspeito horas antes do crime. O marido da vítima foi localizado e preso com manchas de sangue no corpo e na roupa