Homem é preso após jogar paralelepípedo na cabeça da ex-mulher em Vitória

Um homem, de 33 anos, foi preso após agredir a ex-mulher, de 41 anos, com um paralelepípedo, e descumprir uma medida protetiva. O caso aconteceu na noite dessa sexta-feira (28), no bairro Bela Vista, em Vitória

Segundo boletim de ocorrência, policiais civis, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), realizavam patrulha na região quando foram abordados pela vítima, que informou que o agressor estava na casa dela.

Rua onde mulher foi agredida por ex-companheiro em Bela Vista, Vitória Crédito: Oliveira Alves

Os policiais pediram que a mulher aguardasse em frente a um bar enquanto realizava consultas sobre o suspeito. No entanto, a vítima retornou para frente de sua casa, a poucos metros onde estava os agentes.

Minutos depois, a equipe ouviu gritos e viu quando o suspeito pegou um paralelepípedo e arremessou contra a vítima, acertando em sua cabeça. Neste momento, a equipe interveio e deu voz de prisão ao homem, que se negou a cooperar e, inclusive, tentou tomar o fuzil de um escrivão.

A mulher foi socorrida e levada ao Pronto Atendimento de São Pedro e depois encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.