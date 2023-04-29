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Bairro Bela Vista

Homem é preso após jogar paralelepípedo na cabeça da ex-mulher em Vitória

O caso foi registrado na noite de sexta-feira (28). O suspeito,  de 33 anos, tinha uma medida protetiva contra ele e não poderia se aproximar da vítima

Publicado em 29 de Abril de 2023 às 12:55

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

29 abr 2023 às 12:55
Um homem, de 33 anos, foi preso após agredir a ex-mulher, de 41 anos, com um paralelepípedo, e descumprir uma medida protetiva. O caso aconteceu na noite dessa sexta-feira (28), no bairro Bela Vista, em Vitória.
Segundo boletim de ocorrência, policiais civis, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), realizavam patrulha na região quando foram abordados pela vítima, que informou que o agressor estava na casa dela.
Rua onde mulher foi agredida por ex-companheiro em Bela Vista, Vitória
Rua onde mulher foi agredida por ex-companheiro em Bela Vista, Vitória Crédito: Oliveira Alves
Os policiais pediram que a mulher aguardasse em frente a um bar enquanto realizava consultas sobre o suspeito. No entanto, a vítima retornou para frente de sua casa, a poucos metros onde estava os agentes.
Minutos depois, a equipe ouviu gritos e viu quando o suspeito pegou um paralelepípedo e arremessou contra a vítima, acertando em sua cabeça. Neste momento, a equipe interveio e deu voz de prisão ao homem, que se negou a cooperar e, inclusive, tentou tomar o fuzil de um escrivão.
A mulher foi socorrida e levada ao Pronto Atendimento de São Pedro e depois encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. 
O suspeito foi levado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM). Ele foi autuado por lesão corporal contra a mulher e desacato e depois encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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