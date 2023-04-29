Operação policial para combater guerra do tráfico em Vila Velha

Operação Estado Presente em Terra Vermelha Crédito: Sesp

Cerca de 70 agentes das forças policiais participaram nesta sexta-feira (28) de uma operação, denominada Estado Presente, na Região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. O objetivo é conter a guerra do tráfico de drogas em alguns bairros da cidade, como Ulisses Guimarães e Barramares, e que vem causando grandes transtornos para a população local.

O secretário de Estado da Segurança, Alexandre Ramalho, informou que um ponto estratégico foi montado pela Polícia Militar. “O objetivo é impedir a guerra do tráfico desta garotada na divisa de Ulisses Guimarães com Barramares, em um ponto que divide esses bairros. Queremos trazer segurança para esta comunidade, que não merece viver a semana que viveu, protagonizada pelo tráfico, por guerra e mortes”, explicou.

Ele acrescentou que na última semana as forças policiais atuaram para impedir os conflitos, em ações denominadas "saturação" e que nesta sexta-feira (28) decidiram realizar a operação. “Não admitimos este tipo de coisa contra esta comunidade, que na sua grande maioria é composta por pessoas honestas e trabalhadoras, e que nos demandaram para que estivéssemos aqui”, disse Ramalho.

No último 31 de março, a Polícia Civil já havia realizado outra operação para combater organização criminosa que aterroriza bairros de Vila Velha. Na ocasião foram cumpridos quatro mandados de prisão além de oito mandados de busca e apreensão. Os alvos atuam nos bairros Divino Espírito Santo, Jaburuna, Glória e Jardim Marilândia.

Já a Operação Estado Presente teve o objetivo de aumentar a presença policial e combater o tráfico de drogas e homicídios na região da Grande Terra Vermelha, que engloba 11 bairros. Ao longo da semana, operações de saturação já vinham sendo realizadas nesta região.