Granada é detonada após perseguição a suspeitos de tráfico em Vila Velha

A abordagem a dois suspeitos de tráfico de drogas em Vila Velha , na tarde deste domingo (27), foi marcada por perseguição, tiros, prisão e até a detonação de uma granada. A ocorrência foi registrada nas imediações de um shopping e de uma universidade no município, e a área precisou ficar isolada por uma hora e meia, até que não houvesse mais risco de explosão acidental.

Em entrevista para a TV Gazeta, a Guarda Municipal informou que havia recebido a denúncia de que duas pessoas estavam traficando drogas no meio da Rua Juscelino Kubitscheck, no bairro Divino Espírito Santo. Quando a equipe de agentes chegou ao local, se deparou com dois rapazes em um carro, em atitude suspeita, e iria abordá-los.

Ainda segundo informações da Guarda para a reportagem, ao perceberem a presença dos agentes, os suspeitos teriam se desesperado. Um deles, armado, conseguiu fugir em direção ao bairro Boa Vista. Ele fez menção que pegaria a arma, mas os guardas atiraram antes e ele correu, pulando de muro em muro.

Via chegou a ficar interditada por duas horas até a detonação da bomba Crédito: Reprodução

O outro, com a granada, também tentou escapar, mas deixou o artefato cair no chão e foi detido. Ele foi identificado como Gabriel Macedo, de 22 anos. Como havia o risco de explosão, a área foi isolada e assim permaneceu por cerca de 1h30min até que a granada fosse detonada pelo esquadrão antibomba da Polícia Militar . A TV Gazeta apurou ainda que se tratava de um artefato artesanal, mas não caseiro, porque havia itens de metal em sua composição.

Por nota, a assessoria da Prefeitura de Vila Velha reforçou que, por volta das 14 horas, durante patrulhamento na região de Boa Vista, uma guarnição da Guarda Municipal "avistou um indivíduo com volume de arma na cintura e na tentativa de abordagem o indivíduo fugiu e outro que estava no local abandonou uma granada (na Rua Júpiter) e foi apreendido." Ainda segundo a assessoria, o suspeito detido já tem passagem por roubo e tráfico.