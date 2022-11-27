Motorista invade contramão e atinge três veículos na orla de Vila Velha

O condutor vinha do sentido da orla de Itapuã. Três veículos que estavam estacionados foram atingidos.

Após a batida, o local foi sinalizado pela Guarda Municipal e ficou por um breve tempo com o trânsito fluindo com lentidão em um pequeno trecho, até o quiosque 19. Ninguém ficou ferido no acidente.