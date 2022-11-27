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Acidente

Motorista invade contramão e atinge três veículos na orla de Vila Velha

Motorista vinha da orla de Itapuã e entrou na contramão, em Itaparica; carros atingidos estavam estacionados e ninguém ficou ferido
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 nov 2022 às 18:27

Publicado em 27 de Novembro de 2022 às 18:27

Um acidente na orla de Itaparica, em Vila Velha, na Grande Vitória, deixou o trânsito interditado por um breve tempo na tarde deste domingo (27). Segundo informações da prefeitura, o motorista de um Fiat Toro cor branca perdeu o controle e entrou na avenida na contramão.
O condutor vinha do sentido da orla de Itapuã. Três veículos que estavam estacionados foram atingidos. 
Após a batida, o local foi sinalizado pela Guarda Municipal e ficou por um breve tempo com o trânsito fluindo com lentidão em um pequeno trecho, até o quiosque 19. Ninguém ficou ferido no acidente.
O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar conduziu a ocorrência para realização do teste do bafômetro no motorista. Após conversa com a Guarda, o condutor aparentou lucidez e concordou em fazer o teste. Ninguém foi detido, segundo o município.
A Polícia Militar também foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno da demanda.

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