Motorista invade contramão e atinge três veículos na orla de Vila Velha

Um acidente na orla de Itaparica, em Vila Velha, na Grande Vitória, deixou o trânsito interditado por um breve tempo na tarde deste domingo (27). Segundo informações da prefeitura, o motorista de um Fiat Toro cor branca perdeu o controle e entrou na avenida na contramão.
O condutor vinha do sentido da orla de Itapuã. Três veículos que estavam estacionados foram atingidos.
Após a batida, o local foi sinalizado pela Guarda Municipal e ficou por um breve tempo com o trânsito fluindo com lentidão em um pequeno trecho, até o quiosque 19. Ninguém ficou ferido no acidente.
O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar conduziu a ocorrência para realização do teste do bafômetro no motorista. Após conversa com a Guarda, o condutor aparentou lucidez e concordou em fazer o teste. Ninguém foi detido, segundo o município.
A Polícia Militar também foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno da demanda.