Dois homens morrem após batida de frente entre moto e caminhonete no ES

Dois homens morreram após a moto em que estavam bater de frente em uma caminhonete na manhã deste domingo (27) em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. O condutor da moto, que ainda não foi identificado, morreu no local. O passageiro, um homem de 38 anos, chegou a ser encaminhado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
O acidente aconteceu na rodovia ES 080, cerca de 9 km depois do Centro da cidade. O motorista da caminhonete, modelo Amarok, que não se feriu, disse aos policiais que ia para Cachoeiro, a trabalho. A moto vinha no sentido contrário. A perícia da Polícia Civil foi ao local para coletar informações para apurar as circunstâncias do acidente.
Uma foto mostra o impacto da batida. A moto ficou caída ao chão, enquanto que a caminhonete estava com a frente bastante destruída. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte do motociclista no local.
Os corpos das vítimas foram encaminhadas para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para serem necropsiados e depois liberados aos familiares.