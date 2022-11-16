Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na ES 320

Árvore atinge ônibus escolar em movimento em Barra de São Francisco

Imagens feitas após o acidente na manhã desta quinta (16) mostram que um galho grande destruiu o teto e quebrou um dos bancos do veículo; também há várias partes da árvore no chão do ônibus
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 nov 2022 às 18:25

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 18:25

Uma árvore atingiu um ônibus escolar em movimento na manhã desta quarta-feira (16), em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista e uma criança estavam no veículo no momento, mas ninguém ficou ferido.
A Prefeitura de Barra de São Francisco informou que o ônibus fazia o transporte de alunos do distrito de Cachoeirinha até a sede do município, pela rodovia ES 320. O acidente aconteceu por volta de 7h. Imagens registradas após o fato mostram que um galho grande caiu dentro do veículo e quebrou um banco de passageiros. Também é possível observar vários partes da árvore espalhadas no chão e o teto totalmente destruído.
A administração municipal explicou que tudo indica que a árvore caiu por conta da chuva contínua na cidade, e que atinge outros municípios do Estado. Uma equipe de Bombeiros atuou no corte dos galhos para liberar a estrada.

Veja Também

Idosa morre em colisão entre dois carros em Barra de São Francisco

Motorista morre após carro bater em poste e cair em lagoa em Barra de São Francisco

MPES denuncia pai que abusou e matou filha em Barra de São Francisco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Barra de São Francisco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados