Árvore atinge ônibus escolar em movimento em Barra de São Francisco

Uma árvore atingiu um ônibus escolar em movimento na manhã desta quarta-feira (16), em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista e uma criança estavam no veículo no momento, mas ninguém ficou ferido.
A Prefeitura de Barra de São Francisco informou que o ônibus fazia o transporte de alunos do distrito de Cachoeirinha até a sede do município, pela rodovia ES 320. O acidente aconteceu por volta de 7h. Imagens registradas após o fato mostram que um galho grande caiu dentro do veículo e quebrou um banco de passageiros. Também é possível observar vários partes da árvore espalhadas no chão e o teto totalmente destruído.
A administração municipal explicou que tudo indica que a árvore caiu por conta da chuva contínua na cidade, e que atinge outros municípios do Estado. Uma equipe de Bombeiros atuou no corte dos galhos para liberar a estrada.