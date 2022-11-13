Motorista morre após carro bater em poste e cair em lagoa no ES

O motorista de um Fiat Palio preto morreu na noite de sábado (13) após perder o controle do veículo, bater em um poste e, depois, cair em uma lagoa na localidade de Córrego do Aventureiro, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Wemerson José da Silva, que não teve a idade informada, estaria a caminho de Colatina, quando sofreu o acidente.
De acordo com informações da Polícia Militar, Wemerson foi retirado da água ainda com vida por pessoas que passavam pelo local. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima até a chegada da ambulância. Mas o motorista não resistiu e morreu quando estava a caminho do Hospital Dra. Rita de Cássia, no mesmo município.