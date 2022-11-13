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Em Barra de São Francisco

Motorista morre após carro bater em poste e cair em lagoa no ES

Retirada da água ainda com vida, a vítima recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho de hospital
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 nov 2022 às 20:46

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 20:46

Vítima ainda foi socorrida com vida, mas não resistiu
Carro caiu em lagoa na localidade de Córrego do Aventureiro Crédito: Reprodução
O motorista de um Fiat Palio preto morreu na noite de sábado (13) após perder o controle do veículo, bater em um poste e, depois, cair em uma lagoa na localidade de Córrego do Aventureiro, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Wemerson José da Silva, que não teve a idade informada, estaria a caminho de Colatina, quando sofreu o acidente. 
De acordo com informações da Polícia Militar, Wemerson foi retirado da água ainda com vida por pessoas que passavam pelo local. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima até a chegada da ambulância. Mas o motorista não resistiu e morreu quando estava a caminho do Hospital Dra. Rita de Cássia, no mesmo município.

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