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Batida de frente

Idosa morre em colisão entre dois carros em Barra de São Francisco

Motorista do outro veículo envolvido no acidente foi socorrido em estado grave; outras duas pessoas ficaram feridas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 nov 2022 às 20:55

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 20:55

Carros envolvidos no acidente: vítima estava no Toyota Corolla preto
Carros envolvidos no acidente: idosa estava no Toyota Corolla preto Crédito: Reprodução
Uma idosa, de 61 anos, morreu na noite deste sábado (12) após uma batida entre dois carros no distrito de Monte Senir, na zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima não teve a identidade revelada. Segundo informações da Polícia Militar, ela estava em um Toyota Corolla preto, que foi atingido de frente por um Fiat Strada vermelho, vindo na contramão. O motorista desse outro carro foi socorrido em estado grave.
Quando a PM chegou ao local do acidente, percebeu que o Fiat Strada, com o impacto do acidente, foi parar fora da pista e ficou capotado. O Toyota Corolla ficou atravessado no meio da pista. O corpo da vítima estava caído no chão, já sem vida. O automóvel era dirigido pelo filho da idosa, que também precisou ser atendido.
Os policiais fizeram o teste do bafômetro no motorista do Toyota Corolla. O resultado apontou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. O outro condutor não teve condições de fazer o exame, por ter sido socorrido em estado grave.
Ao todo, três pessoas foram levadas para um hospital da região. Um outro passageiro do Toyota também precisou receber atendimento médico. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.
De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi acionada para levar o corpo da idosa, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

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