Mulher morre após carro capotar em entulho de obras em Montanha

Uma mulher de 21 anos morreu em um acidente de trânsito no Centro de Montanha, no extremo Norte do ES, na noite deste sábado (26). A vítima, identificada como Marceli Almeida Ribeiro, estava em um carro, que perdeu o controle após passar por entulhos de uma obra que ocupa trecho da avenida Antônio Paulino e capotou. Segundo informações da Polícia Militar, o corpo de Marceli, que estava no banco do passageiro, foi arremessado para fora do veículo, um Fiat Mille preto, que depois caiu sobre o corpo dela.
Um homem que estava no carro, sentado no banco de trás, relatou para os policiais que o motorista não conseguiu desviar do entulho, porque vinha um outro carro no sentido contrário. Os dois viram que o Fiat Mille havia tombado e caído em cima de Marceli, conseguiram retirar o corpo da vítima e pediram socorro.
A morte da mulher foi confirmada no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A testemunha disse para os policiais que o motorista do carro era marido de Marceli e deixou o local, porque teria ficado em pânico.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada, por volta das 21h50, para uma ocorrência de capotamento com vítima fatal. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.