Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Mulher morre após carro capotar em entulho de obras em Montanha

De acordo com informações da PM, após o veículo perder o controle, o corpo da vítima foi arremessado para fora do carro. Veículo ainda caiu sobre o corpo da vítima
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 nov 2022 às 10:30

Publicado em 27 de Novembro de 2022 às 10:30

Corpo foi retirado de baixo do carro
Corpo foi retirado de baixo do carro Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma mulher de 21 anos morreu em um acidente de trânsito no Centro de Montanha, no extremo Norte do ES, na noite deste sábado (26). A vítima, identificada como Marceli Almeida Ribeiro, estava em um carro, que perdeu o controle após passar por entulhos de uma obra que ocupa trecho da avenida Antônio Paulino e capotou. Segundo informações da Polícia Militar, o corpo de Marceli, que estava no banco do passageiro, foi arremessado para fora do veículo, um Fiat Mille preto, que depois caiu sobre o corpo dela.
Um homem que estava no carro, sentado no banco de trás, relatou para os policiais que o motorista não conseguiu desviar do entulho, porque vinha um outro carro no sentido contrário. Os dois viram que o Fiat Mille havia tombado e caído em cima de Marceli, conseguiram retirar o corpo da vítima e pediram socorro.
A morte da mulher foi confirmada no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A testemunha disse para os policiais que o motorista do carro era marido de Marceli e deixou o local, porque teria ficado em pânico. 
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada, por volta das 21h50, para uma ocorrência de capotamento com vítima fatal. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

Veja Também

Corpo de adolescente desaparecido em barragem de Montanha é encontrado

Homem é encontrado morto com marcas de tiros em estrada de Montanha

Justiça suspende contratos de R$ 3,18 milhões em Montanha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Montanha Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados