Criminoso de bicicleta passa atirando e mata dois em Jacaraípe, na Serra

Em entrevista para a TV Gazeta, familiares disseram que estavam em um churrasco quando o assassino passou pela rua e disparou contra o empresário Fernando Gomes. Ele foi atingido por dois tiros na nuca e morreu na hora. Ao ouvir os disparos, o técnico em refrigeração Marcos Frizera se virou com a faca que cortava carne na mão, e as testemunhas acreditam que, por esse motivo, o bandido se assustou e atirou novamente, atingindo o Marcos. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. A família não falou sobre possíveis motivações para o crime.