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Violência

Criminoso de bicicleta passa atirando e mata dois em Jacaraípe, na Serra

Uma das vítimas, um homem de 37 anos, morreu no local; a outra foi socorrida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 nov 2022 às 16:41

Publicado em 27 de Novembro de 2022 às 16:41

Fernando Gomes Deorce e Marcos Frizeram foram assassinados em Jacaraípe, na Serra
Fernando Gomes Deorce e Marcos Frizera foram assassinados em Jacaraípe, na Serra Crédito: Reprodução/Acervo Pessoal
Um duplo homicídio foi registrado no início da tarde deste domingo (27) em São Francisco, na região da Grande Jacaraípe, na Serra. O criminoso passou de bicicleta pela rua e atirou, atingindo duas pessoas: um homem de 37 anos morreu no local e, o outro, logo após dar entrada no Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, no mesmo município. 
As informações são da assessoria da Polícia Militar, que não divulgou outros dados sobre as vítimas ou as circunstâncias do crime. Nenhum suspeito ainda foi preso. 
Em entrevista para a TV Gazeta, familiares disseram que estavam em um churrasco quando o assassino passou pela rua e disparou contra o empresário Fernando Gomes. Ele foi atingido por dois tiros na nuca e morreu na hora. Ao ouvir os disparos, o técnico em refrigeração Marcos Frizera se virou com a faca que cortava carne na mão, e as testemunhas acreditam que, por esse motivo, o bandido se assustou e atirou novamente, atingindo o Marcos. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. A família não falou sobre possíveis motivações para o crime. 
A Polícia Civil, por sua vez, disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Por nota, informou ainda que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
Para ajudar a esclarecer o caso, a Polícia Civil ressalta que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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