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Cabral e Piedade

Guerra do tráfico: dois morrem após troca de tiros entre gangues em Vitória

A PM informou que equipes foram acionadas na madrugada deste domingo (27), indo até o bairro do Cabral, em Vitória, para averiguar intensa troca de tiros na região. Ninguém foi preso
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

27 nov 2022 às 14:09

Publicado em 27 de Novembro de 2022 às 14:09

Duas pessoas morreram no bairro do Cabral, em Vitória, na madrugada deste domingo (27),  após troca de tiros por gangues rivais do tráfico de drogas na região. Uma das vítimas morreu no local e outra foi a óbito depois de dar entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Outra pessoa ficou ferida.
A Polícia Militar informou que equipes foram acionadas e foram até o bairro do Cabral, em Vitória, para averiguar intensa troca de tiros na região. Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.
Polícia / sirene
A PM foi acionada após intensa troca de tiros na região Crédito: Pexels
“Durante as buscas, os militares visualizaram quando um indivíduos empreendeu fuga, correndo por uma escadaria, onde foi localizada uma pistola de calibre 9mm, com um carregador com 19 munições, e um rádio comunicador. Em seguida, localizaram um homem caído alvejado já em óbito”, informou a PM, em nota.

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Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por rivais do tráfico de drogas, que seriam da Piedade. Ainda durante o atendimento da ocorrência, os militares foram informados que mais duas vítimas alvejadas no local tinham dado entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde uma delas também evoluiu a óbito.
Já a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. A arma e as munições apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística — Balística.

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