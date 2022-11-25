Homem é preso após receber notas falsas pelos Correios em Vitória

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante dentro de uma agência dos Correios, em Vitória
, na tarde de quinta-feira (24), no momento em que recebia uma encomenda de R$ 1 mil em notas falsas de R$ 50 e R$ 100. Vídeos registrados pela Polícia Federal
mostram os detalhes das notas que simulam cédulas verdadeiras, incluindo fio de segurança (linha preta na vertical) e numeração (em vermelho no canto superior direito).
A prisão aconteceu após a Área de Segurança dos Correios informar à PF
que haveria uma encomenda suspeita, com indicativos de material irregular. Os policiais, então, acompanharam o momento em que o homem retirava a encomenda e o prenderam em flagrante.
Aos policiais, o homem, que não teve o nome divulgado, confessou que adquiriu as notas pela internet, mas que não sabia informar quem seria o vendedor.
O detido foi levado para a Superintendência da Polícia Federal
e deve ser conduzido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Federal
, ele responderá pelo crime de moeda falsa previsto no artigo 289 §1º, do Código Penal, cuja pena varia de três a 12 anos de prisão.