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Notas de R$ 50 e R$ 100

Homem é preso após receber notas falsas pelos Correios em Vitória

Prisão aconteceu após a Área de Segurança dos Correios informar à PF sobre a encomenda suspeita, com indicativos de material irregular. Homem pode pegar até 12 anos de prisão
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

25 nov 2022 às 08:19

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 08:19

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante dentro de uma agência dos Correios, em Vitória, na tarde de quinta-feira (24), no momento em que recebia uma encomenda de R$ 1 mil em notas falsas de R$ 50 e R$ 100. Vídeos registrados pela Polícia Federal mostram os detalhes das notas que simulam cédulas verdadeiras, incluindo fio de segurança (linha preta na vertical) e numeração (em vermelho no canto superior direito).
A prisão aconteceu após a Área de Segurança dos Correios informar à PF que haveria uma encomenda suspeita, com indicativos de material irregular. Os policiais, então, acompanharam o momento em que o homem retirava a encomenda e o prenderam em flagrante.
Notas falsas apreendidas pela PF em Vitória
Notas falsas apreendidas pela PF em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Aos policiais, o homem, que não teve o nome divulgado, confessou que adquiriu as notas pela internet, mas que não sabia informar quem seria o vendedor.
O detido foi levado para a Superintendência da Polícia Federal e deve ser conduzido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Federal, ele responderá pelo crime de moeda falsa previsto no artigo 289 §1º, do Código Penal, cuja pena varia de três a 12 anos de prisão.

No ES, 19 foram presos 2022 pelo mesmo crime

De acordo com números divulgados pela Polícia Federal, entre 1º de janeiro de 2022 e a quinta-feira (24), 19 pessoas foram presas no Espírito Santo pelo crime de moeda falsa. As cédulas apreendidas durante o ano correspondem a R$ 21.980,00. Em 2021, foram 21 pessoas presas no Estado pelo crime e R$ 150.645,00 apreendidos em notas falsas.

Recebeu uma nota falsa? Veja o que fazer

A Polícia Federal informa que a venda de moeda falsa é proibida e considerada crime. Quem compra a moeda falsa sabendo da irregularidade, como foi o caso em Vitória, também irá responder na Justiça. Mas aqueles que caem em golpes e recebem cédulas falsas também podem responder por crime.


Se você receber uma moeda falsa:

1- Vá à sede da Polícia Federal

2 - Registre um boletim de ocorrência

3 - Não faça nenhum pagamento ou passe a moeda para frente.

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