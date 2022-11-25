Homem é preso após receber notas falsas pelos Correios em Vitória

A Polícia Federal informa que a venda de moeda falsa é proibida e considerada crime. Quem compra a moeda falsa sabendo da irregularidade, como foi o caso em Vitória, também irá responder na Justiça. Mas aqueles que caem em golpes e recebem cédulas falsas também podem responder por crime.





Se você receber uma moeda falsa:

1- Vá à sede da Polícia Federal

2 - Registre um boletim de ocorrência

3 - Não faça nenhum pagamento ou passe a moeda para frente.