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Operação Guardiões da Infância

PF cumpre 10 mandados de prisão contra condenados por abuso sexual infantil no ES

Polícia Federal informou que a operação acontece nos 26 Estados brasileiros e no Distrito Federal; não foram informados nomes dos foragidos ou as cidades onde eles moram
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 nov 2022 às 11:21

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 11:21

Polícia Federal
10 mandados devem ser cumpridos pela PF no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Em uma ação nacional que ocorre em 26 Estados e no Distrito Federal, a Polícia Federal cumpre, nesta terça-feira (22), mandados de prisão contra pessoas condenadas na Justiça por crimes relacionados a abuso sexual infantil. Segundo a PF, há previsão de que 10 prisões ocorram no Espírito Santo. Não foram informados nomes dos foragidos ou as cidades onde eles moram.
De acordo com a Polícia Federal, a Operação Guardiões da Infância é realizada com objetivo de impedir que novos crimes contra crianças e adolescentes sejam cometidos. As ações começaram em agosto, com cumprimento de mandados de prisão de criminosos que já constavam do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), mas ainda estavam em liberdade.
Nesta terça-feira, ocorre o cumprimento simultâneo de vários mandados de prisão nos 26 Estados e no DF, totalizando 100 foragidos detidos desde o início das ações. As prisões estão em andamento.
O objetivo da Operação Guardiões da Infância é retirar do convívio social indivíduos que já haviam sido investigados, processados criminalmente e condenados, dando efetividade ao sistema de justiça criminal. Iniciativas como a Operação Guardiões da Infância têm identificado e impedido a ação de centenas de abusadores e o resgate de um número relevante de crianças vítimas, segundo a Polícia Federal.

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