Suspeito de envolvimento na morte de advogado em Vila Velha é preso

Edson Faria dos Santos, de 38 anos, foi assassinado em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

A prisão foi feita pela Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Ele foi encontrado após uma operação policial — nomeada de ex vi legis (em virtude da lei, em latim) — que aconteceu nos bairros Nova América, no município canela-verde, e Vasco da Gama, em Cariacica. O nome do suspeito não foi revelado.

Morte foi motivada por tensão com traficantes

O nome do suspeito preso, um jovem de 21 anos, não foi revelado e há um segundo envolvido, identificado como Vitor Lopes da Conceição, de 20 anos, conforme apuração de A Gazeta. Contra o jovem, consta um mandado de prisão em aberto, expedido no último dia 17 pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

Relembre o caso

Edson Faria dos Santos, de 38 anos, foi assassinado com 11 tiros na noite do dia 5 de novembro dentro da área do condomínio onde morava no bairro Nova América, em Vila Velha.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a esposa da vítima contou que a família estava estarrecida com a morte do advogado. "Ele não mexia com nada de errado, era um pai de família, trabalhador e muito querido no bairro", contou a cozinheira Aparecida Oliveira, de 46 anos.