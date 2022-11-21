Suspeito de matar homem a facadas em Aracruz é preso na orla da cidade

Um homem de 43 anos foi preso na última sexta-feira (18), em Barra do Riacho, na orla de Aracruz . Segundo a polícia, ele é suspeito de ter envolvimento na morte de uma pessoa em situação de rua no município. O homicídio aconteceu no dia 7 de outubro . A vítima não resistiu aos ferimentos provocados pelas facadas na região do peito.

A prisão aconteceu enquanto o suspeito estava trabalhando em uma empresa. Ele confessou o crime e disse que foi motivado por vingança. Segundo o indivíduo, em relato à Polícia Civil, a vítima habitualmente dormia no local onde ocorreu o crime e naquela data também desejava dormir ali. O homem contou que foi agredido com golpes de corrente antes de cometer o homicídio.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, a vítima foi esfaqueada em uma rua e ainda tentou ir para um hospital de bicicleta, mas não resistiu e faleceu em outro local, na calçada de um estabelecimento comercial, onde teve o corpo encontrado por um vigia noturno, no Bairro de Carli.

O titular da DHPP de Aracruz, delegado André Jaretta, informou que durante as investigações, devido à falta de testemunhas presenciais, foi possível concluir o caso a partir de imagens de câmeras de videomonitoramento, que mostravam o indivíduo circulando pelo local dos fatos. Por volta das 3h, o autor avança em direção à vítima e efetua cerca de três golpes com uma faca.