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Crime em outubro

Suspeito de matar homem a facadas em Aracruz é preso na orla da cidade

Crime aconteceu em outubro deste ano, após quatro meses sem homicídios na cidade. Vítima foi morta com golpes de faca no peito
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 nov 2022 às 16:58

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 16:58

Um homem de 43 anos foi preso na última sexta-feira (18), em Barra do Riacho, na orla de Aracruz. Segundo a polícia, ele é suspeito de ter envolvimento na morte de uma pessoa em situação de rua no município. O homicídio aconteceu no dia 7 de outubro. A vítima não resistiu aos ferimentos provocados pelas facadas na região do peito.
A prisão aconteceu enquanto o suspeito estava trabalhando em uma empresa. Ele confessou o crime e disse que foi motivado por vingança. Segundo o indivíduo, em relato à Polícia Civil, a vítima habitualmente dormia no local onde ocorreu o crime e naquela data também desejava dormir ali. O homem contou que foi agredido com golpes de corrente antes de cometer o homicídio.
De acordo com as investigações da Polícia Civil, a vítima foi esfaqueada em uma rua e ainda tentou ir para um hospital de bicicleta, mas não resistiu e faleceu em outro local, na calçada de um estabelecimento comercial, onde teve o corpo encontrado por um vigia noturno, no Bairro de Carli.
O titular da DHPP de Aracruz, delegado André Jaretta, informou que durante as investigações, devido à falta de testemunhas presenciais, foi possível concluir o caso a partir de imagens de câmeras de videomonitoramento, que mostravam o indivíduo circulando pelo local dos fatos. Por volta das 3h, o autor avança em direção à vítima e efetua cerca de três golpes com uma faca.
O preso foi levado ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA), onde está à disposição da Justiça.

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