Homem morto a facadas é 1° assassinato em Aracruz após quatro meses

Um homem de 49 anos foi morto a facadas na madrugada desta sexta-feira (7) no bairro De Carli, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A morte de Irison Nascimento Santos foi a primeira no município em pouco mais de quatro meses sem casos de homicídio. Segundo a Polícia Militar , ele vivia em situação de rua e sofreu três perfurações no corpo: no tórax, no braço direito e na região da costela.

Irison foi encontrado por um vigilante no meio da rua ao lado de latinhas de bebidas amassadas, uma bolsa de roupas e uma bicicleta. Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi ao local prestar socorro, mas o homem não resistiu aos ferimentos. A PM informou que, segundo relatos de testemunhas, ele costumava ser visto próximo ao cemitério, do mesmo bairro, em meio a pessoas em situação de rua.

O delegado André Jaretta, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, recebeu as primeiras informações sobre o caso e disse que a Polícia Civil vai trabalhar para identificar a autoria do crime.

“Infelizmente nesta madrugada tivemos a informação de um homicídio cometido por arma branca, possivelmente. A vítima, pelas informações preliminares, seria uma pessoa em situação de rua. É um caso que não pode ser evitado, mas vamos atuar para identificar a autoria e conseguir retirá-lo de circulação para que ele possa responder judicialmente”, disse Jaretta, em entrevista à reportagem de A Gazeta.

Delegacia de Aracruz Crédito: Governo do ES

ARACRUZ FICOU 4 MESES SEM HOMICÍDIOS

Antes deste caso, a cidade teve o último homicídio registrado no dia 29 de maio. Foi no bairro Rio Preto, próximo ao limite com o município de Fundão. Segundo o delegado, dois jovens com envolvimento no tráfico de drogas foram mortos a tiros. Um deles já tinha passagem pelo crime antes. “O autor do duplo homicídio foi identificado e preso na cidade de Santa Isabel, em São Paulo”, disse.