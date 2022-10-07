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Crime

Homem morto a facadas é 1° assassinato em Aracruz após quatro meses

Último homicídio no município havia ocorrido no dia 29 de maio, no bairro Rio Preto. Na madrugada desta sexta (7), Irison Nascimento Santos, de 49 anos, foi assassinado

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 13:06

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 out 2022 às 13:06
Um homem de 49 anos foi morto a facadas na madrugada desta sexta-feira (7) no bairro De Carli, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A morte de Irison Nascimento Santos foi a primeira no município em pouco mais de quatro meses sem casos de homicídio. Segundo a Polícia Militar, ele vivia em situação de rua e sofreu três perfurações no corpo: no tórax, no braço direito e na região da costela.
Irison foi encontrado por um vigilante no meio da rua ao lado de latinhas de bebidas amassadas, uma bolsa de roupas e uma bicicleta. Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi ao local prestar socorro, mas o homem não resistiu aos ferimentos. A PM informou que, segundo relatos de testemunhas, ele costumava ser visto próximo ao cemitério, do mesmo bairro, em meio a pessoas em situação de rua.
O delegado André Jaretta, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, recebeu as primeiras informações sobre o caso e disse que a Polícia Civil vai trabalhar para identificar a autoria do crime.
“Infelizmente nesta madrugada tivemos a informação de um homicídio cometido por arma branca, possivelmente. A vítima, pelas informações preliminares, seria uma pessoa em situação de rua. É um caso que não pode ser evitado, mas vamos atuar para identificar a autoria e conseguir retirá-lo de circulação para que ele possa responder judicialmente”, disse Jaretta, em entrevista à reportagem de A Gazeta.
Delegacia de Aracruz
Delegacia de Aracruz Crédito: Governo do ES

ARACRUZ FICOU 4 MESES SEM HOMICÍDIOS

Antes deste caso, a cidade teve o último homicídio registrado no dia 29 de maio. Foi no bairro Rio Preto, próximo ao limite com o município de Fundão. Segundo o delegado, dois jovens com envolvimento no tráfico de drogas foram mortos a tiros. Um deles já tinha passagem pelo crime antes. “O autor do duplo homicídio foi identificado e preso na cidade de Santa Isabel, em São Paulo”, disse.
De acordo com o delegado, este período de quatro meses sem a ocorrência de homicídios é o maior em Aracruz desde 1997.

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