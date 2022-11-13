Prefeitura recolhe 53 quilos de óleo em seis praias de Aracruz

Prefeitura de Aracruz informou já ter recolhido 53,736 quilos de fragmentos de óleo que estavam espalhados por seis praias, desde que o material começou a aparecer no litoral do município, na última quarta-feira (9). Os resíduos foram encontrados nas praias de Barra do Riacho, dos Hóspedes, Santa Marta, Barra do Sahy, Putiri e Mar Azul.

Agentes fazendo vistoria de área de praia em Aracruz Crédito: Divulgação/Prefeitura de Aracruz

A informação consta em relatório divulgado pela prefeitura no último sábado (12). A operação de limpeza durou três dias e contou com a ajuda de uma rede de voluntários capacitados e cadastrados na Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz. Foram utilizados EPIs (equipamentos de proteção individual) doados por empresas locais para a coleta e o armazenamento do material encontrado no litoral. Nesta segunda-feira (13), o ICMBio deve fazer novo monitoramento das praias.

A Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz informou, por nota, que o óleo encontrado possui composição densa. Isso permite que o material seja transportado pelas correntes do fundo do mar e levado para a praia pelo movimento das ondas.

A origem do resíduo ainda é desconhecida e a orientação é não manuseá-lo, segundo a pasta. Quem encontrar fragmentos de óleo no litoral de Aracruz pode acionar a equipe da secretaria pelo telefone (27) 99771-4462.

Óleo no litoral Norte

Em Linhares, até o momento foram recolhidos 40 quilos de óleo no litoral. Em outubro deste ano, a cidade já havia registrado fragmentos na praia de Pontal do Ipiranga.

O fato pode apontar que os resíduos estão descendo a costa do litoral capixaba. Uma análise feita pela Marinha do Brasil apontou que os fragmentos encontrados nas últimas semanas em praias do Norte do Espírito Santo são diferentes dos que apareceram na região em 2019. Mas ainda não sabe dizer a procedência do material.

As manchas começaram a surgir na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, no último dia 12 de outubro. No dia seguinte, fragmentos de óleo de vários tamanhos apareceram na praia de Guriri, litoral de São Mateus, e, no dia 14, o material também foi encontrado na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares.

Em São Mateus, até o momento foram recolhidos aproximadamente 400 quilos de óleo. No litoral da cidade uma equipe permanente faz a limpeza nas áreas de maior fluxo de banhistas.

O que diz a Seama

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) disse que, segundo informações do Comitê Gestor Estadual, o início do aparecimento do óleo nas praias do Litoral Norte capixaba foi em 13 de outubro. Segundo a Seama, o material encontrado tem baixa viscosidade, é compactado e fragmentado, sendo encontrado nas praias de forma espaçada.

A pasta esclareceu que o resultado da análise do Instituto de Pesquisas do Mar da Marinha do Brasil apontou que os resíduos coletados apresentam perfil químico diferente do observado no óleo que atingiu a costa brasileira em 2019.

A Seama destacou que os municípios afetados foram Conceição da Barra, São Mateus, Linhares e, mais recentemente, Aracruz. "Até esta quarta-feira (9), o total de resíduos recolhidos nos quatro municípios é de cerca de 660 kg. Na região de Regência e em Aracruz houve recolhimento do material, porém as equipes técnicas dos municípios ainda não consolidaram a quantidade recolhida, recentemente", disse, em nota.

Com relação à limpeza das praias, a secretaria pontuou que o trabalho de recolhimento dos resíduos encontrados está sendo feito por servidores públicos municipais e servidores estaduais das unidades de conservação na região.

Em Itaúnas, conforme a Seama, houve uma ação integrada com a comunidade local para a limpeza da praia e não foram registrados volumes recorrentes na quantidade encontrada no início do aparecimento. "E em Aracruz, voluntários que foram treinados em 2019 e servidores do ICMBio, que possuem duas unidades de conservação no município, estão sendo mobilizados para o trabalho de limpeza das praias de Mar Azul, Praia dos 15, Barra do Sahy e Santa Marta", acrescentou.

A Seama também afirmou que a Polícia Militar Ambiental vai monitorar todas as praias atingidas, apoiando e dando suporte aos gestores ambientais municipais, no trabalho integrado de limpeza das praias.

"Reforçamos que todo material recolhido está sendo armazenado de forma segura e adequada nos próprios municípios, principalmente em função do volume incipiente encontrado, em relação ao que foi coletado em 2019. O Comitê ainda orienta à população não manusear o material, caso seja encontrado, sem os devidos equipamentos de proteção individual de segurança", complementou.

De acordo com a secretaria, os órgãos que integram o Comitê Gestor Estadual, junto à Seama, são: Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Ibama, Capitania dos Portos, ICMBio, Ufes, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do Estado, Ambipar e as secretarias municipais de meio ambiente de Linhares, São Mateus, Conceição da Barra e Aracruz.