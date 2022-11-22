Dupla é detida em carro com armas, drogas, dinheiro e munição em Vitória

Dois suspeitos foram detidos dentro de um carro com armas, drogas, dinheiro e munição no bairro Nova Palestina, na região da Grande São Pedro, em Vitória, na noite desta segunda-feira (21).

Segundo a Polícia Militar, a dupla foi detida após militares receberam a informação de que suspeitos estavam em um veículo transportando drogas.

Após buscas na região, o carro foi localizado. Durante a abordagem, policiais encontraram nove tabletes de maconha, dois pinos de cocaína, uma pistola calibre .380, um carregador, munição, dois celulares e R$ 770 em dinheiro.

Dupla é presa em carro com armas, drogas, dinheiro e munição em Nova Palestina, Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Os dois suspeitos foram encaminhados com o material à Delegacia Regional de Vitória.