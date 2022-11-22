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Bairro Nova Palestina

Dupla é detida em carro com armas, drogas, dinheiro e munição em Vitória

Prisão ocorreu na madrugada desta segunda-feira (21) após policiais militares receberem informações sobre a dupla estar transportando drogas em um carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2022 às 10:36

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 10:36

Dois suspeitos foram detidos dentro de um carro com armas, drogas, dinheiro e munição no bairro Nova Palestina, na região da Grande São Pedro, em Vitória, na noite desta segunda-feira (21).
Segundo a Polícia Militar, a dupla foi detida após militares receberam a informação de que suspeitos estavam em um veículo transportando drogas.
Após buscas na região, o carro foi localizado. Durante a abordagem, policiais encontraram nove tabletes de maconha, dois pinos de cocaína, uma pistola calibre .380, um carregador, munição, dois celulares e R$ 770 em dinheiro.
Dupla é presa em carro com armas, drogas, dinheiro e munição em Nova Palestina, Vitória
Dupla é presa em carro com armas, drogas, dinheiro e munição em Nova Palestina, Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Os dois suspeitos foram encaminhados com o material à Delegacia Regional de Vitória.
Com informações do G1ES

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