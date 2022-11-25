Pausa na emissão dos passaportes: medida prejudica pessoas com viagens planejadas Crédito: Reinaldo Fonseca

Revolta e tensão definem os sentimentos de quem deseja emitir o passaporte no Brasil , depois da Polícia Federal informar que suspendeu a confecção do documento, a partir do último sábado (19). Quem tem viagens marcadas ou apenas deseja conhecer o exterior enfrenta complicações devido à falta de prazos para a confecção do documento. Na fila do setor de passaportes da PF, que fica no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha , algumas pessoas foram prejudicadas devido ao congelamento das emissões.

É o caso, por exemplo, do barbeiro João Paulo Marcelino, de 25 anos, que recebeu uma proposta de emprego em Portugal e enfrenta dificuldade pelas incertezas relacionadas ao prazo de emissão dos documentos. Ele, a esposa Lorrayne Rosa de Freitas, de 26 anos, e os filhos Benício, de 1, e Bianca, 9, já estão com passagens compradas para o dia 13 de dezembro. João gastou um valor considerável pelos bilhetes. Agora teme não conseguir a documentação a tempo.

“Agendamos, pagamos mais de R$ 1.000 e viemos trazer os documentos. Já arrumei casa lá e estamos com passagens prontas. Mas me falaram que não tem verba nem prazo para entregar (o passaporte)”, explicou o barbeiro.

Your browser does not support the audio element. Na fila do passaporte, passageiros no ES temem não conseguir documento

Para não sair prejudicado, João revelou que, se necessário, vai buscar o Passaporte de Emergência, que tem um prazo de emissão reduzido para aqueles que comprovem que não podem aguardar a entrega do documento comum.

À imprensa, na sexta-feira (18), a Polícia Federal informou sobre a suspensão da confecção de passaportes pela Casa da Moeda do Brasil. “A medida decorre da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem”.

PF revelou que as pessoas atendidas até o dia 18 de novembro receberão os documentos e que não há uma data concreta para quando o serviço será normalizado. O agendamento do serviço continuará disponível.

Quais os tipos de passaporte que podem ser emitidos?

CBN Vitória, nesta quinta-feira (24), o delegado-chefe da Polícia de Imigração do Espírito Santo, Ramon Almeida, explicou que há três tipos diferentes de passaportes que podem ser emitidos pela Casa da Moeda: o passaporte comum, o emitido em regime de urgência e o passaporte de emergência. Este último também é feito pela Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da rádionesta quinta-feira (24), o delegado-chefe da Polícia de Imigração do Espírito Santo, Ramon Almeida, explicou que há três tipos diferentes de passaportes que podem ser emitidos pela Casa da Moeda: o passaporte comum, o emitido em regime de urgência e o passaporte de emergência. Este último também é feito pela Polícia Federal

R$ 257,25. O passaporte comum é aquele solicitado junto da PF e tem prazo de entrega de até 10 dias úteis. O preço para a emissão é de

Quem tem motivos que comprovem a falta de tempo para a emissão do documento regular pode solicitar o de urgência. Neste caso, o prazo para confecção é de até 5 dias úteis e o valor é de R$ 334,42. Ambos os documentos são válidos por 10 anos.

Em último caso, há o passaporte de emergência, que é emitido em situações específicas que precisam ser comprovadas com a devida documentação — conflitos armados, catástrofes naturais, ajuda humanitária, compromisso profissional imprevisto, por exemplo. Este documento tem validade de apenas 1 ano, valor de R$ 334,42, produção em até 24h úteis e não é emitido para fins de turismo. Além disso, há países como os Emirados Árabes que não o aceitam como documento de viagem.

Nova verba para emissão dos documentos

Na última terça-feira (22), em reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO), o secretário do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, informou que serão liberados R$ 37 milhões para que a emissão dos passaportes volte a ocorrer. Colnago não falou sobre quando o serviço deve ser normalizado, porém explicou que isso deve ocorrer nos próximos dias.

A Gazeta entrevistou um casal do interior de Apesar da divulgação de que recursos serão liberados, algumas pessoas continuam apreensivas. Na fila do setor de passaportes, em Vila Velha, a reportagem deentrevistou um casal do interior de Minas Gerais , que planeja viajar para visitar a filha e a neta que moram nos Estados Unidos. A dupla preferiu não se identificar. “A gente fica muito confuso. Tivemos que vir pessoalmente para ter uma informação”, disse um deles.

Após ser procurada pela reportagem, a Polícia Federal informou que se os R$ 37 milhões forem liberados, a impressão de passaportes vai retornar na próxima segunda-feira (28).

A instituição não informou um número exato de pessoas que estão na fila para a emissão do documento, porém, explicou que, em caso de regularização, a previsão é de que as confecções pendentes sejam normalizadas no prazo de uma semana em todo o Brasil.