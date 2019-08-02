Home
>
Polícia
>
Homem é preso após invadir casa da ex e pegar filho à força em Marataízes

Homem é preso após invadir casa da ex e pegar filho à força em Marataízes

Acusado chegou armado na casa da ex-companheira. PM localizou ele e devolveu a criança à mãe

Gazeta Online

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 13:06

 - Atualizado há 6 anos

Homem pega filho a força e acaba preso Crédito: Divulgação Polícia Militar

Um homem de 25 anos foi preso na noite desta quinta-feira (01), no bairro Acapulco, em Marataízes, no Litoral Sul, depois de invadir a casa da ex armado e retirar o filho, um bebê de dois anos, à força da residência

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

Segundo a Polícia Militar, o homem, que não foi identificado, chegou armado na casa da sua ex-companheira com ameaças para pegar o filho. Ele deixou o local com a criança no carro dele.

Nas buscas, o homem foi localizado com a criança, e o revólver calibre 32, com numeração raspada e mais quatro munições intactas, foi encontrado dentro do carro. Ele foi conduzido para a delegacia de Itapemirim e a criança entregue à mãe.

A polícia reforça que toda violência doméstica deve ser denunciada pelos telefones 181 ou 190.

00:00 /
Homem é preso após invadir casa da ex e pegar filho à força em Marataízes

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais