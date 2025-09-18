Crime

Homem é preso após incendiar casa com esposa e filhos dentro em Anchieta

Mulher sofreu queimaduras graves e três crianças presenciaram a cena; suspeito foi preso em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio e homicídio qualificado

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:29

Um homem de 29 anos foi preso após atear fogo na própria casa, com a esposa e os três filhos dentro, no bairro Planalto, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (17). A mulher contou à Guarda Municipal que o suspeito provocou o incêndio após ameaçá-la durante uma discussão. Ela sofreu queimaduras graves em cerca de 40% do corpo. As crianças não ficaram feridas.

Segundo a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. A vítima relatou que o marido jogou gasolina em um guarda-roupa, trancou-se com ela dentro do móvel e ateou fogo em seguida. Ela conseguiu escapar atravessando o fogo, mas sofreu queimaduras graves. Vizinhos ajudaram no socorro, apagando as chamas do cabelo da mulher com um extintor. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Os três filhos do casal presenciaram a cena, mas não se feriram, segundo a Guarda Municipal. O homem confessou aos agentes que iniciou o fogo com a intenção de tirar a própria vida. Ele sofreu ferimentos leves e, após receber atendimento médico, foi levado à Delegacia de Guarapari.

A Polícia Civil informou que o homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio qualificado e autuado três vezes por tentativa de homicídio qualificado com uso de fogo, colocando em perigo menor de 14 anos, já que os filhos estavam no imóvel. A pena foi aumentada por ele ser ascendente das vítimas. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

