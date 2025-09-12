Em Camburi

Homem é preso após furar pneus de viaturas e tentar esfaquear PM em Vitória

Segundo o irmão do suspeito, ele sofre de transtornos mentais e já chegou apresentar outros episódios de agressividade. Homem foi autuado por tentativa de homicídio qualificado e resistência

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:41

Um homem, identificado como Rodrigo Oliveira, de 43 anos, foi preso na tarde de quinta-feira (11), em Jardim Camburi, Vitória, após furar pneus de viaturas da 12ª Companhia da Polícia Militar e tentar esfaquear um policial militar.

Segundo a Polícia Militar, Rodrigo foi flagrado por um policial ao furar os pneus dos veículos e, ao receber ordem de abordagem, não obedeceu e partiu para cima do militar, dando socos e chutes. Em seguida, sacou uma faca e atingiu a farda do policial, mas o golpe não causou ferimentos. Diante da reação violenta, os agentes utilizaram técnicas de imobilização para contê-lo.

Rodrigo sofreu ferimentos na cabeça e precisou de atendimento médico. Enquanto aguardava o socorro, contou a identidade do irmão, que foi contatado pelos policiais. Ele confirmou que o suspeito sofre de transtornos mentais e já apresentou episódios anteriores de agressividade e surtos psicóticos.

O homem recebeu atendimento pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros e foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), sob escolta policial. Após receber alta, foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.

A Polícia Civil informou que Rodrigo foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança pública no exercício da função e resistência à ação policial. Em seguida, foi levado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

