Polícia

Homem é preso após fugir de abordagem que deixou PM ferido em Cachoeiro

Policial atirou para impedir fuga e estilhaço da bala ricocheteou ao atingir carro do suspeito, acertando a mão do militar de 28 anos

Um homem de 26 anos foi preso após fugir da abordagem da Polícia Militar no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim , na noite de quarta-feira (2). A corporação disse que recebeu uma denúncia de que o suspeito estaria armado e distribuindo drogas na região. Durante a abordagem, o indivíduo deu marcha ré no veículo em direção a um policial, que atirou contra o automóvel. Um estilhaço da bala ricocheteou e acertou a mão direita do militar de 28 anos. >

Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava em um Toyota Corolla branco e se recusou ser abordado. Na tentativa de escapar, jogou o veículo na direção do militar, que revidou com dois disparos. Uma das balas atingiu a parte traseira do carro do suspeito e um estilhaço acabou voltando, se alojando na mão do policial. O agente foi levado a um hospital, onde recebeu atendimento médico.>