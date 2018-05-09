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Abuso

Homem é preso após ejacular em passageira do Metrô do Rio de Janeiro

Em março, a polícia também registrou caso semelhante; em nota, MetrôRio afirma que 'repudia o abuso sexual em todas as suas formas'

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 20:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 20:01
Metrô Crédito: Divulgação
Um homem foi preso nesta quarta-feira (9) após ejacular na perna de uma passageira do Metrô no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na estação Uruguaiana, no centro da cidade. Segundo o MetrôRio, a vítima viajava na Linha 2, no sentido Botafogo, quando foi abordada dentro do trem.
O homem foi conduzido para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). A vítima também foi conduzida à Deam por funcionários do MetrôRio para prestar depoimento às autoridades policiais.
Desde que o episódio foi notificado aos agentes de segurança da estação, funcionários da concessionária estão acompanhando e prestando assistência à vítima.
Em nota, o MetrôRio informa que repudia o abuso sexual em todas as suas formas. "A concessionária mantém campanhas informativas e trabalho permanente de vigilância contra abusos e delitos nas dependências do sistema. Diariamente, 450 agentes e 160 auxiliares de plataforma realizam rondas nas estações e nos trens para coibir qualquer ocorrência deste tipo. A empresa orienta vítimas e testemunhas de abuso a acionar o Corpo de Segurança Metroviário sempre que necessário. Nessas situações, a vítima pode acionar o botão de segurança dentro dos trens, para facilitar e agilizar o atendimento", destacou a nota.
A concessionária também incentiva as vítimas a registrar a ocorrência na polícia e está à disposição das autoridades para ajudar a elucidar o caso, inclusive fornecendo imagens, sempre que solicitadas.
Segundo informações do 5ºBPM (Praça da Harmonia), policiais militares do batalhão prenderam o homem na estação de metrô Uruguaiana, no centro do Rio, na manhã desta quarta-feira.

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