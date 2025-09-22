Crime

Homem é preso após atirar contra casa em Santa Leopoldina

Suspeito foi flagrado em vídeo efetuando disparos de dentro de um carro; ele apresentava sinais de embriaguez e portava uma pistola

Larissa Fontes Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 14:09

Um homem de 46 anos foi preso em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, após atirar contra uma casa na comunidade de Barra do Mangaraí. O caso aconteceu no domingo (21). A Polícia Militar informou que foi acionada pelo morador da residência, que registrou um vídeo em que o suspeito aparece passando de carro, efetuando disparos e fugindo em seguida.

A vítima, que possui registro de posse de arma, disse à PM que atirou duas vezes para o alto, de dentro de sua casa, para assustar o suspeito. O morador indicou à PM a direção seguida por Gésio, e os policiais localizaram o veículo e o homem, que usava as mesmas roupas que o atirador aparece usando no vídeo. Ao perceber a aproximação dos agentes, o motorista encostou o carro. Segundo os militares, ele apresentava sinais de embriaguez e havia uma pistola no banco do carona.

A PM disse que Gésio alegou ter comprado a arma porque estava sendo ameaçado de morte. O veículo usado por ele foi removido para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), em Cariacica. O homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disparo de arma de fogo em via pública e conduzir sob influência de álcool, e encaminhado ao sistema prisional. A pistola encontrada no automóvel e a arma do morador foram apreendidas.

Este conteúdo foi escrito por uma aluna do 28° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Rodrigo Lira e edição de Wanessa Scardua

