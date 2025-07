Violência

Homem é preso após arremessar pedra no rosto da namorada em Mimoso do Sul

A vítima ficou com uma lesão no olho esquerdo e teve o óculos quebrado; caso aconteceu na última segunda-feira (28)

Uma mulher levou uma pedrada no rosto dada pelo próprio namorado, de 41 anos, na Comunidade Oteiro, zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na segunda-feira (28) e o suspeito acabou preso.>