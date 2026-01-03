Home
>
Polícia
>
Homem é preso após ameaçar família com arma de fogo em Linhares

Homem é preso após ameaçar família com arma de fogo em Linhares

Discussão entre vizinhos terminou com ameaças e causou pânico entre moradores em rua do bairro Aviso

Imagem de perfil de Fabrício Silva

Fabrício Silva

Jornalista / [email protected]

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13:22

Discussão entre vizinhos terminou com ameaças e causou pânico no bairro Aviso
Discussão entre vizinhos termina com prisão por ameaça no bairro Aviso, em Linhares Crédito: Leitor AG

Um homem de 28 anos foi preso na manhã de sexta-feira (2) após ameaçar uma família durante uma discussão no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com o relato da vítima, o suspeito foi até a residência portando um objeto semelhante a uma arma de fogo e passou a ameaçar a esposa e o filho do morador.

Recomendado para você

Discussão entre vizinhos terminou com ameaças e causou pânico entre moradores em rua do bairro Aviso

Homem é preso após ameaçar família com arma de fogo em Linhares

O ataque aconteceu na sexta-feira (26). Desde então, Mariusom Marianelli Jacintho estava internado no Hospital São Lucas, em Vitória, com quadro considerado crítico

Morre cabo da PM agredido em posto de combustíveis de Vila Velha

Crime ocorreu em frente à casa da vítima no bairro Independência. Após leve batida em outro veículo, vítima e suspeito começaram a discutir

Cadeirante é morto a tiros após encostar em outro carro ao estacionar em Castelo

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após o homem ser visto em via pública, durante a discussão com vizinhos, portando o objeto em mãos e gritando que iria atirar. A situação causou medo e apreensão entre moradores da região.

Os policiais localizaram o suspeito em casa. Ele autorizou a entrada da equipe para buscas no imóvel e afirmou que nada seria encontrado, alegando que o objeto já não estava mais no local. Durante as buscas, nenhum material ilícito foi localizado.

Diante dos relatos, o homem foi levado para a Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e desacato e, após os procedimentos legais, foi encaminhado ao sistema prisional. A identidade dele não foi divulgada.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais