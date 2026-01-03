Briga

Homem é preso após ameaçar família com arma de fogo em Linhares

Discussão entre vizinhos terminou com ameaças e causou pânico entre moradores em rua do bairro Aviso

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13:22

Discussão entre vizinhos termina com prisão por ameaça no bairro Aviso, em Linhares Crédito: Leitor AG

Um homem de 28 anos foi preso na manhã de sexta-feira (2) após ameaçar uma família durante uma discussão no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com o relato da vítima, o suspeito foi até a residência portando um objeto semelhante a uma arma de fogo e passou a ameaçar a esposa e o filho do morador.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após o homem ser visto em via pública, durante a discussão com vizinhos, portando o objeto em mãos e gritando que iria atirar. A situação causou medo e apreensão entre moradores da região.

Os policiais localizaram o suspeito em casa. Ele autorizou a entrada da equipe para buscas no imóvel e afirmou que nada seria encontrado, alegando que o objeto já não estava mais no local. Durante as buscas, nenhum material ilícito foi localizado.

Diante dos relatos, o homem foi levado para a Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e desacato e, após os procedimentos legais, foi encaminhado ao sistema prisional. A identidade dele não foi divulgada.

