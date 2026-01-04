A Gazeta - Agora

Criminosos atiram contra carro durante roubo em Aracruz

Publicado em 04/01/2026 às 17h26
Duas mulheres estavam no veículo, mas ninguém se feriu; até o momento ninguém foi preso
Criminosos atiram contra carro durante tentativa de roubo em Aracruz Crédito: Leitor A Gazeta

Dois homens atiraram contra o para-brisa de um carro durante uma tentativa de roubo na madrugada deste domingo (4), na Barra do Sahy, em Aracruz, Litoral Norte do Espírito Santo. No veículo estavam duas mulheres, mãe e filha, que não ficaram feridas. Segundo a Polícia militar, buscas foram feitas pela região, mas ninguém foi encontrado. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) da cidade.

