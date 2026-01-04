Criminosos atiram contra carro durante roubo em Aracruz

Dois homens atiraram contra o para-brisa de um carro durante uma tentativa de roubo na madrugada deste domingo (4), na Barra do Sahy, em Aracruz, Litoral Norte do Espírito Santo. No veículo estavam duas mulheres, mãe e filha, que não ficaram feridas. Segundo a Polícia militar, buscas foram feitas pela região, mas ninguém foi encontrado. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) da cidade.