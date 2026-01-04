Confusão em show no ES termina com homem ferido na cabeça; agressor foi preso

Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante na noite de sábado (3) após agredir brutalmente um homem durante um show na orla da Praia de Marobá, em Presidente Kennedy, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 41 anos, foi atacada mesmo caída no chão, com socos e golpes na cabeça, sofreu traumatismo craniano e intenso sangramento.

Ainda segundo a PM, a confusão teria começado após a vítima, embriagada, trombar e cair sobre uma criança de 2 anos. Os militares conseguiram intervir e socorreram a vítima. Levada para um hospital, a pessoa passa bem.

A Polícia Civil informou que o agressor foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal grave e encaminhado ao sistema prisional.