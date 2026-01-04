Ambulante é detido por agredir servidores em fiscalização na orla de Guriri

Um vendedor ambulante foi detido após reagir com violência durante uma ação de fiscalização na manhã de sábado (4), na orla de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, a ocorrência aconteceu durante uma ação de rotina para ordenamento do espaço público e verificação de alvarás, quando foi identificado que o trabalhador estava atuando sem o cadastro municipal.

Ao ser orientado a deixar o local, o homem se recusou a cumprir a determinação, arremessou um carrinho de mercadorias contra os fiscais e sacou uma faca, tentando agredir a equipe.

A Guarda Civil Municipal foi acionada, conteve o suspeito e o encaminhou ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ). A faca e o material apreendido foram entregues à Polícia Civil.

A Prefeitura de São Mateus afirmou que a fiscalização procura garantir a organização da orla e a segurança de moradores e turistas, e repudiou qualquer ato de violência contra servidores públicos.