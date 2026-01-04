A Gazeta - Agora

Ambulante é detido por agredir servidores em fiscalização na orla de Guriri

Publicado em 04/01/2026 às 16h31
Homem reagiu de forma violenta ao ser notificado por falta de cadastramento e foi levado ao DPJ

Um vendedor ambulante foi detido após reagir com violência durante uma ação de fiscalização na manhã de sábado (4), na orla de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, a ocorrência aconteceu durante uma ação de rotina para ordenamento do espaço público e verificação de alvarás, quando foi identificado que o trabalhador estava atuando sem o cadastro municipal.

Ao ser orientado a deixar o local, o homem se recusou a cumprir a determinação, arremessou um carrinho de mercadorias contra os fiscais e sacou uma faca, tentando agredir a equipe.

A Guarda Civil Municipal foi acionada, conteve o suspeito e o encaminhou ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ). A faca e o material apreendido foram entregues à Polícia Civil.

A Prefeitura de São Mateus afirmou que a fiscalização procura garantir a organização da orla e a segurança de moradores e turistas, e repudiou qualquer ato de violência contra servidores públicos.

O homem reagiu a uma fiscalização de rotina da prefeitura e acabou detido Crédito: Prefeitura de São Mateus
