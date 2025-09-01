Crime por ciúmes

Homem é preso após agredir companheira na frente dos filhos em Cachoeiro

Suspeito atacou a mulher com socos e chutes após ela ir à festa de aniversário do irmão; Polícia Civil o autuou em flagrante pela Lei Maria da Penha

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:24

Um homem de 27 anos foi preso suspeito de agredir a companheira, com socos e chutes, na frente dos filhos da mulher, de 24 anos, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (31). A vítima contou que foi agredida por ciúmes, após ir à festa de aniversário do irmão.

Segundo registro da Polícia Militar, o homem impediu a entrada dos militares, que viram a mulher fazendo gestos de que havia sofrido agressões. Foi preciso pedir reforço para deter o homem, que foi levado para a delegacia no município.

Na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, a vítima contou aos policiais que arrumava a cama dos filhos quando o companheiro começou a lhe dar socos, tapas no rosto e chutes nas costas. Ela disse que as crianças começaram a chorar e, em seguida, sofreu mais agressões. Com os gritos, seus familiares ligaram para o 190.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria, ameaça e dano, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima.

