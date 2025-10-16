Home
Homem é preso após agredir companheira até com cadeira em Vila Velha

O suspeito foi detido ainda na residência do casal, no bairro Pontal das Garças, na quarta-feira (15)

Renam Linhares

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14:47

2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha
2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha, onde caso foi registrado Crédito: Polícia Civil

Um homem de 36 anos foi preso em Vila Velha, na última quarta-feira (15), após agredir a companheira durante uma discussão. O caso aconteceu no bairro Pontal das Garças e o suspeito usou uma cadeira, um copo de vidro e um bloco contra a vítima.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para atender a ocorrência de violência doméstica e encontraram o suspeito ainda na residência com a vítima. No local, a mulher relatou que foi atacada pelo companheiro após uma briga. Ela sofreu escoriações e hematomas na perna esquerda, mas recusou atendimento médico.

A vítima detalhou aos militares que era constantemente ameaçada de morte pelo companheiro e que temia pela própria segurança.

Após ser detido, o agressor confirmou aos policiais que houve discussão, mas negou as agressões. Ele alegou também ser ameaçado pela companheira e apresentou mensagens em um aplicativo, que teriam sido enviadas por ela a um terceiro pedindo ajuda para “organizar um grupo” que atentaria contra sua vida. 

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por ameaça, injúria e lesão corporal qualificada, com base na Lei Maria da Penha, e encaminhado para o Centro de Triagem, em Viana. O celular da mulher foi apreendido para verificação da autenticidade das mensagens e o caso foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O nome dele não está sendo divulgado para não expor a vítima.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o suspeito já teve passagem pelo sistema prisional, de 2013 a 2018, por tentativa de homicídio.

*Renam Linhares é aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado por Júlia Afonso.

