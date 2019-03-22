Home
>
Polícia
>
Homem é preso acusado de estuprar a filha de 15 anos em Rio Bananal

Homem é preso acusado de estuprar a filha de 15 anos em Rio Bananal

Vítima denunciou o abuso sexual para a diretora da escola onde estuda. O suspeito foi preso em flagrante e confessou o crime