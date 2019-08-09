Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é preso acusado de espancar cão até a morte em Piúma

Suspeito foi preso após denúncias

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 17:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 17:20
Moradora da região registrou a cena indignada com a violência contra o animal Crédito: Reprodução | Facebook
Um vigilante foi preso nesta sexta-feira (09) depois de ter sido denunciado por populares por ter espancado um cachorro até a morte. O caso aconteceu durante a madrugada em uma rua do bairro Portinho em Piúma, Litoral Sul, e chocou os moradores. O suspeito disse na delegacia que o cão avançou contra ele.
Pepe, como era chamado o animal, foi agredido com chutes e socos. Populares contaram que o cão ainda foi jogado para o alto e morreu no local após a queda. Após o crime, o suspeito foi para casa. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Luana Santana, a dona do cachorro, mostrou como encontrou o animal.
Após denúncias, o suspeito foi levado para a delegacia e preso em flagrante, segundo informou o delegado David Santana. Ele vai responder pelo crime de maus-tratos ao animal e ainda por portar uma carteira com insígnia de um órgão público, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Questionado, ele teria afirmado que comprou a carteira.
> Vídeo de maus-tratos contra gato vira caso de polícia no interior do ES
Leomar Santana, que também cuidava do cachorro, disse que o animal não atacava as pessoas e toda a família ainda está muito triste. “Foi uma atrocidade terrível. Muitas pessoas se comoveram. Estou ainda mais abalado porque conheço o agressor, convivia com minha família quando jovem. Decepcionado”, revela Leomar.
A filha dele, Luana, disse que o animal sempre latia para o agressor, mas nunca o mordeu. “Parece que o cachorro sentia que ele era uma pessoa má. O que ele fez não tem justificativa”, comentou.
O vigilante foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados