Homem é preso acusado de espancar cão até a morte em Piúma

Moradora da região registrou a cena indignada com a violência contra o animal Crédito: Reprodução | Facebook

Piúma, Litoral Sul, e chocou os moradores. O suspeito disse na delegacia que o cão avançou contra ele. Um vigilante foi preso nesta sexta-feira (09) depois de ter sido denunciado por populares por ter espancado um cachorro até a morte. O caso aconteceu durante a madrugada em uma rua do bairro Portinho em, Litoral Sul, e chocou os moradores. O suspeito disse na delegacia que o cão avançou contra ele.

Pepe, como era chamado o animal, foi agredido com chutes e socos. Populares contaram que o cão ainda foi jogado para o alto e morreu no local após a queda. Após o crime, o suspeito foi para casa. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Luana Santana, a dona do cachorro, mostrou como encontrou o animal.

maus-tratos ao animal e ainda por portar uma carteira com insígnia de um órgão público, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Questionado, ele teria afirmado que comprou a carteira. Após denúncias, o suspeito foi levado para a delegacia e preso em flagrante, segundo informou o delegado David Santana. Ele vai responder pelo crime deao animal e ainda por portar uma carteira com insígnia de um órgão público, a. Questionado, ele teria afirmado que comprou a carteira.

Leomar Santana, que também cuidava do cachorro, disse que o animal não atacava as pessoas e toda a família ainda está muito triste. “Foi uma atrocidade terrível. Muitas pessoas se comoveram. Estou ainda mais abalado porque conheço o agressor, convivia com minha família quando jovem. Decepcionado”, revela Leomar.

A filha dele, Luana, disse que o animal sempre latia para o agressor, mas nunca o mordeu. “Parece que o cachorro sentia que ele era uma pessoa má. O que ele fez não tem justificativa”, comentou.