Home
>
Polícia
>
Homem é preso acusado de abusar de menina de 9 anos em Pinheiros

Homem é preso acusado de abusar de menina de 9 anos em Pinheiros

Suspeito estaria bêbado na hora do crime, de acordo com testemunhas. A violência sexual aconteceu na manhã desta quinta-feira (14), em uma praça da cidade.