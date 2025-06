Tentativa de fuga

Homem é perseguido por três bairros e detido com R$ 12 mil do tráfico em Vila Velha

Suspeito de 28 anos foi abordado em Boa Vista, mas não obedeceu ordem de parada. Na delegacia, ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 28 de junho de 2025 às 20:19

Um homem de 28 anos foi detido após tentar fugir e ser perseguido pela Guarda Municipal de Vila Velha, na Grande Vitória, na tarde de sexta-feira (27). A perseguição passou por ruas de três bairros. Com o suspeito, os agentes apreenderam R$ 12 mil em dinheiro. A ação da Guarda começou no bairro Boa Vista e terminou apenas em Soteco, no mesmo município.>

"A equipe da Rocam [Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta] estava fazendo patrulhamento preventivo no bairro Boa Vista, quando visualizou um indivíduo de motocicleta e em posse de uma sacola. Ao avistar a equipe da Guarda, ele entrou numa via que é contramão, o que chamou a atenção da equipe, que foi tentar abordá-lo. Foi feito sinal sonoro e luminoso, porém ele ignorou", disse o agente Schultz, em entrevista ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.>

Alguns metros depois, ele é alcançado na calçada de uma casa. Com o homem, a Guarda encontrou quase R$ 12 mil em dinheiro. "Na abordagem, ele confessa que na sacola tinha dinheiro que era do tráfico de drogas. Indagamos ele, de onde ele estava levando, quando ele falou que pegou em Boa Vista e iria levar até Soteco, mas não quis identificar quem era o proprietário do dinheiro", explicou o guarda.>

Homem é detido com R$ 12 mil do tráfico em Vila Velha Crédito: Divulgação | Guarda de Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, o homem detido já tem passagens por tráfico de drogas. A região onde ele foi abordado também é conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes. "A gente faz trabalho no local, e sempre eles estão utilizando esse meio de transporte, motocicleta ou bicicleta, para transportar drogas, dinheiro e armas", finalizou o agente Schultz.>

>

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desobediência e por trafegar em velocidade incompatível com a segurança. Depois, ele foi liberado. O TCO é o procedimento policial adotado para registrar crimes de menor relevância, com previsão de pena máxima de até dois anos ou multas. >

*Com informações do g1 ES>

