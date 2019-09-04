Home
>
Polícia
>
Homem é morto enquanto dormia ao lado da esposa e filha em Ibatiba

Homem é morto enquanto dormia ao lado da esposa e filha em Ibatiba

Vanderlei José Masioli dormia com a esposa quando um homem entrou na casa encapuzado e fugiu por uma janela do imóvel após o disparo

Gazeta Online

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 21:15

 - Atualizado há 6 anos

Um homem de 40 anos foi assassinado com um tiro, na noite dessa terça-feira (3), no interior de Ibatiba, na Região Serrana do Estado. Vanderlei José Masioli dormia com a esposa quando um homem entrou na casa encapuzado e fugiu por uma janela do imóvel após o disparo. Até o momento, segundo a Polícia Civil, ninguém foi preso.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

De acordo com a Polícia Militar o crime aconteceu na localidade de Córrego do Ipê. A mulher da vítima contou aos militares que estava dormindo com seu marido e sua filha em um colchão na sala da residência. Em certo momento, acordou e ao olhar para a porta viu um homem usando uma touca ninja e fazendo gesto com o dedo para que permanecesse em silêncio.

A mulher tentou acordar o marido, mas o atirador rapidamente se aproximou e disparou contra o seu esposo. Em seguida, o criminoso fugiu por uma das janelas que estava aberta.

A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da delegacia de Ibatiba, e até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas

Denuncias que levem ao bandido podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais