Homem é morto enquanto dormia ao lado da esposa e filha em Ibatiba

Vanderlei José Masioli dormia com a esposa quando um homem entrou na casa encapuzado e fugiu por uma janela do imóvel após o disparo

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 21:15 - Atualizado há 6 anos

Um homem de 40 anos foi assassinado com um tiro, na noite dessa terça-feira (3), no interior de Ibatiba, na Região Serrana do Estado. Vanderlei José Masioli dormia com a esposa quando um homem entrou na casa encapuzado e fugiu por uma janela do imóvel após o disparo. Até o momento, segundo a Polícia Civil, ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar o crime aconteceu na localidade de Córrego do Ipê. A mulher da vítima contou aos militares que estava dormindo com seu marido e sua filha em um colchão na sala da residência. Em certo momento, acordou e ao olhar para a porta viu um homem usando uma touca ninja e fazendo gesto com o dedo para que permanecesse em silêncio.

A mulher tentou acordar o marido, mas o atirador rapidamente se aproximou e disparou contra o seu esposo. Em seguida, o criminoso fugiu por uma das janelas que estava aberta.

A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da delegacia de Ibatiba, e até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas

Denuncias que levem ao bandido podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

